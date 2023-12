Streit eskaliert zwischen "Good Luck Guys"-Yasin und Micha

Das stößt ihm übel auf! In der Survival-Show Good Luck Guys kämpfen zwölf Realitystars um den Sieg. Am Lost Beach gestrandet, müssen sie sich selbst versorgen. Eigentlich waren nur noch vier Zweier-Teams übrig, doch als Bestrafung kehrten die bereits ausgeschiedenen Camper Aurelia Lamprecht und Michael Schüler (26) an den Strand zurück. Während es bereits vor ihrem Auszug bei ihnen geknistert hatte, vertieften sie ihre Verbindung im Hotel weiter und bandeln nun miteinander an. Die neue Liebelei passt Aurelias Ex-Romanze Yasin Mohamed (32) allerdings gar nicht!

Anlässlich ihres Wiedereinzugs spendiert die Produktion den Campern eine Party. Beim Tanzen kommt es zum Kuss zwischen den beiden Rückkehrern. "Also das ist für mich eine gespielte Lovestory", kommentiert Yasin die Knutscherei. Gemeinsam mit seinem Kumpel Dominik Brcic macht er sich über die Turteltauben lustig. Die bekommen davon Wind und suchen die Konfrontation. Die Diskussion schaukelt sich hoch und Yasin schreit Aurelia an. Daraufhin weist Micha ihn in die Schranken. Als die Situation sich immer weiter zuspitzt, geht Dominik dazwischen. "Es war so kurz davor, dass es komplett eskaliert und wahrscheinlich sogar Fäuste fliegen", bewertet Michelle Daniaux die Situation.

Die Rückkehr der Hotelurlauber stört allerdings nicht nur Yasin: "Das ist einfach nur ungerecht", spricht Melissa (27) aus, was die anderen Kandidaten denken. Vor allem Zoe Saip ist außer sich und bricht in bittere Tränen aus: "Wir reißen uns hier den Arsch auf und die kommen rechtzeitig zum Finale wieder?"

"Good Luck Guys" – ab 9. November 2023 immer donnerstags neue Doppelfolgen auf Joyn

Anzeige

© Joyn Michael Schüler und Yasin Mohamed, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / melissa.htnn Collage: Melissa, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

© Joyn Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de