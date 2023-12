Verliebt? Aurelia und Micha zurück im "Good Luck Guys"-Camp

Sie sind zurück! In der Survival-Show Good Luck Guys werden zwölf Realitystars an den Lost Beach gespült. Dort müssen sie sich selbst versorgen und in Zweier-Teams um den Sieg kämpfen. Mittlerweile sind eigentlich nur noch acht Abenteurer übrig. Nach Aurelia Lamprecht und Michael Schüler (26) mussten auch Jade Übach (29) und Paco Herb ihre Koffer packen. Doch das wird sich nun ändern. Nach einem verlorenen Bestrafungsspiel kommt es zu einer großen Überraschung: Aurelia und Micha kehren an den Strand zurück!

Und die beiden Influencer haben interessante Neuigkeiten im Gepäck: Nachdem es bereits im Camp zwischen ihnen gefunkt hatte, sind sie sich im Hotel nähergekommen. "Wir haben hier ja schon mehr oder weniger den Anfang gemacht, weil wir uns im Team gut verstanden haben. Und da haben wir weiter angeknüpft. Wir sind auf einem guten Weg", erklärt Micha. Während sich die frisch ausgeruhten Hotelurlauber, was ihre Beziehung angeht, der Gruppe gegenüber zunächst eher bedeckt halten, gewährt Aurelia ihrer Freundin Michelle Daniaux intimere Einblicke: "Wir kommen sogar gleichzeitig."

Abgesehen von ihrer frischen Energie und ihrer im Hotel vertieften Beziehung erwartet Aurelia und Micha noch ein weiterer Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz: Die Rückkehrer bekommen eine voll ausgestattete Luxus-Hütte. Während ihre Show-Kollegen ohne Decke und Kissen auf dem Boden schlafen müssen, dürfen sie eine Art Suite beziehen: Mit Bett samt Kissen und Decken, Kondomen und Massageöl sind die Turteltauben gut auf die nächsten Challenges vorbereitet.

© Joyn Aurelia Lamprecht und Michael Schüler, TV-Bekanntheiten

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

