"Temptation Island V.I.P."-Emma bereut Sex mit Umut nicht!

Emma Fernlund würde wieder so handeln! Bei Temptation Island V.I.P. flirtete die Verführerin seit dem ersten Tag mit Umut Tekin (26). Obwohl der Lockenkopf damals noch mit seiner Freundin Jana-Maria Herz (31) zusammen war, küsste er die Blondine beim "Temptation-Date" und ging danach sogar noch einen Schritt weiter: Im Badezimmer kam es zum Sex. Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt, wie sie zum Betrug steht: Emma bereut den Sex mit Umut nicht!

"Da dies meine Aufgabe war und der Inhalt des Formates ist, zu schauen, ob die Vergebenen treu bleiben können, bereue ich es nicht", gesteht die 22-Jährige im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich habe beim Sex nicht an Jana gedacht, da Umut mir vorher gesagt hat, dass er es beenden würde." Da Emma Umut nach der Show weiter kennenlernen wollte und es sich in dem Moment richtig angefühlt habe, sei es die richtige Entscheidung gewesen, mit dem Vergebenen zu schlafen.

Im Gegensatz zu Emma bereut Umut den Betrug zutiefst. "Als Emma und ich uns nähergekommen sind, habe ich dabei nicht an Jana-Maria gedacht, was so nicht richtig von mir war", gab der gelernte Pfleger im Promiflash-Interview zu. "Mit Emma zu schlafen, war nicht richtig. Ich hätte das finale Lagerfeuer abwarten sollen", weiß er aus heutiger Sicht. Den Betrug würde er gerne rückgängig machen: "Ich bereue, dass ich fremdgegangen bin."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund mit ihrem Hund

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

