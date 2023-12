Affäre mit Amira Pocher? Biyon Kattilathu spricht Klartext!

Was steckt hinter den Vorwürfen? Schon vor ihrer eigentlichen Trennung hatten Oliver (45) und Amira Pocher (31) angedeutet, dass es in ihrer Ehe kriselte. Obwohl sich das Ex-Paar zunächst noch gut verstanden hatte, warf der Komiker der Moderatorin kurz danach vor, ihn mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) betrogen zu haben und zettelte eine wahrhaftige Hetzjagd gegen die beiden an. Nun äußert sich Biyon zu den Vorwürfen!

"Zu meiner angeblichen Liebesbeziehung zu Amira: Das stimmt nicht! Wir hatten keine Liebesbeziehung, wir haben keine Liebesbeziehung", stellt Biyon nun in einem Statement auf Instagram klar. Gegen die Lügen habe er das Gericht eingeschaltet, welches eine einstweilige Verfügung erlassen habe. Der Motivationscoach habe sogar eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Das tue man nur "wenn man ein reines Gewissen hat und absolut überzeugt von der Wahrheit ist". Auch dass er seine Doktorarbeit abgeschrieben habe, sei eine Lüge.

Mittlerweile scheinen auch Olli und Amira wieder besser aufeinander zu sprechen zu sein. "Ich hoffe auch, dass nächstes Jahr einfach entspannter wird, dass wir dann irgendwann auch wieder gemeinsam in irgendeiner Art und Weise mehr zueinanderkommen", zeigte sich der Comedian zuversichtlich in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!". Für ihn müsse bloß noch etwas mehr Gras über die Sache wachsen.

Anzeige

ActionPress Amira Pocher, Influencerin

Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Oliver Pocher bald zu Biyons Statement äußern wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de