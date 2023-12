"Ich kann nicht mehr": Ralph Siegel steht weitere OP bevor

Ralph Siegel (78) versetzt seine Fans in Sorge. Der Musiker erkrankte bereits drei Mal an Krebs. Im März dieses Jahres hieß es, er habe die Krankheit erneut besiegt – die Bestrahlung hatte Wirkung gezeigt. Auch wenn er danach neue Kraft und Motivation schöpfte, folgt nun wieder ein Rückschlag. Denn kerngesund ist Ralph nicht. Er muss in wenigen Tagen sogar wieder operiert werden.

"Ich muss am 29. Dezember operiert werden. Die Ärzte sagen, so schnell wie möglich. Ich habe seit Wochen katastrophale Schmerzen. Ich kann nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen, nicht mehr arbeiten und nicht mehr denken", erzählt der Komponist Bild. Er leidet an einer Spinalkanalstenose, also einer Verengung des Wirbelsäulenkanals. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Nerven absterben und Lähmungen auftreten. Erst vor wenigen Tagen war der 78-Jährige nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Ralph hätte die OP gerne hinausgezögert. Seine Schmerzen werden jedoch von Tag zu Tag schlimmer. "Es ist nun das zweite Silvester in Folge, dass ich im Krankenhaus verbringe. Aber es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich drehe bald durch vor Schmerzen", betont der dreifache Vater. Er und seine Frau Laura seien dennoch optimistisch, dass es ihm bald besser geht.

Getty Images Ralph Siegel im Februar 2015

Getty Images Ralph Siegel im Oktober, 2022

Getty Images Laura und Ralph Siegel bei der Bambi-Verleihung 2023

