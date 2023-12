Joelle Marie Jaracz: Das ist Till Lindemanns neue Freundin!

Wer hat ihm den Kopf verdreht? Hinter Till Lindemann (60) liegen turbulente Monate: Mehrere Frauen hatten den Rammstein-Frontmann des sexuellen Missbrauchs und sogar der Vergewaltigung beschuldigt. Die Ermittlungen wurden allerdings inzwischen eingestellt. Vor ein paar Tagen machte der Sänger nun mit ganz anderen Nachrichten von sich reden: Er wurde Hand in Hand mit einer jungen Dame namens Joelle Marie Jaracz gesichtet. Was sich seither alle fragen: Wer ist Tills neue Flamme?

Nimmt man das Instagram-Profil der 20-Jährigen genauer unter die Lupe, lassen sich schnell ein paar Eckdaten zu ihr finden: Joelle hat deutsch-polnische Wurzeln und bezeichnet sich selbst als Model und Schauspielerin. Auf der Plattform hat sie über 100.000 Follower – und die hält sie regelmäßig mit sexy Bikini-Schnappschüssen und aufreizenden Videos auf Trab. Eintönig scheint es mit der Beauty also schon mal nicht zu werden...

Wie Bild vor wenigen Tagen berichtete, verbrachten die beiden etwas Zweisamkeit in Paris – der Stadt der Liebe. Laut Insider-Informationen sollen Till und Joelle bereits seit einigen Monaten miteinander anbandeln. Kennengelernt haben sie sich wohl in Düsseldorf – dabei soll die Brünette dem 60-Jährigen auch schon einen Besuch in Berlin abgestattet haben.

Instagram / joellejrz Joelle Marie Jaracz, Model

ActionPress Till Lindemann bei der Premiere des Films "Rammstein: Paris"

Instagram / joellejrz Joelle Marie Jaracz im Juni 2023

