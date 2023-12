König Charles scherzte mit William über seine "Wurstfinger"

Er beweist Humor. Anfang des Jahres änderte sich so einiges im Leben der Royals – mit dem Tod von Queen Elizabeth (✝96) wurde ihr Sohn ihr Nachfolger auf dem britischen Thron. Dabei wird es wohl den ein oder anderen überraschen, dass es bei der Probe für seine Krönungszeremonie zu einem unerwarteten Kicheranfall zwischen Prinz William (41) und seinem Vater kam. Demnach soll König Charles (75) mit seinem ältesten Sohn über seine eigentümlichen Finger gewitzelt haben.

Eine neue Dokumentation, die am zweiten Weihnachtstag auf BBC One ausgestrahlt wird, resümiert das erste Jahr des neuen Königs. Laut Daily Mail zeigt eine Szene William, als er seinem Vater die "königliche Stola" überreicht. Währenddessen soll der 41-Jährige darüber gescherzt haben, wie knifflig der Verschluss sei: "Am Tag der Krönung wird er wahrscheinlich nicht reingehen, oder?" Der britische Monarch entgegnet dem nur mit einem kichernden "Nein" und fügt hinzu: "[Aber] du hast auch nicht so Wurstfinger wie ich!" Der seltene öffentliche Moment der Zuneigung zwischen Vater und Sohn sorgt dabei für jede Menge Heiterkeit bei den beiden Royals.

Während Charles ein gutes Verhältnis mit seinem ältesten Sohn zu pflegen scheint, sieht das etwas anders mit Prinz Harry (39) aus. Doch könnte sich das vielleicht sogar schon bald ändern. Der 75-Jährige sei nicht abgeneigt, Weihnachten gemeinsam zu feiern, behauptete ein Insider gegenüber New Magazine.

König Charles im Juli 2023

König Charles III. in Belfast im Mai 2023

König Charles mit seinem Sohn Prinz Harry, 2014

