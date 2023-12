Mit Jenna Ortega? "Wednesday"-Spin-off ist im Gespräch!

Wednesday-Fans aufgepasst! Mit der düsteren Serie hat Netflix einen gewaltigen Hit gelandet. In dem Spin-off des Klassikers "The Addams Family" dreht sich alles rund um Tochter Wednesday, die von Jenna Ortega (21) verkörpert wird. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben sich aufgrund der Streiks in Hollywood allerdings verzögert. Doch den gespannten Zuschauern wird nun wohl eine fantastische Entschädigung geboten: "Wednesday" soll selbst einen Ableger bekommen!

Laut Bloomberg soll ein Spin-off von "Wednesday" im Gespräch sein. Dieses Mal ist wohl geplant, dass ein anderes Mitglied der berühmten Addams Family im Fokus steht: nämlich Onkel Fester, der von Fred Armisen (57) verkörpert wird. Amazon, das die Rechte an dem Original "The Addams Family" besitzt, soll von dem Projekt wohl ziemlich angetan sein. Genauere Informationen gibt es jedoch noch nicht.

Bereits vor fast genau einem Jahr wurde verkündet, dass "Wednesday" noch eine weitere Staffel bekommt. "Es war unglaublich, eine Show ins Leben zu rufen, die so viele Menschen auf der ganzen Welt verbunden hat", äußerten sich die Macher der Serie Anfang des Jahres gegenüber Tudum. Dabei kündigten sie zudem an: "Wir freuen uns sehr, Wednesdays turbulente Geschichte in der zweiten Staffel weiterzuerzählen [...] und die verrückte, unheimliche Welt von Nevermore zu erkunden."

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega und Luiz Guzmán in der Serie "Wednesday"

Getty Images Fred Armisen, Schauspieler

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

