Nachbarschaftsstreit: Jens Lehmann muss Geldstrafe zahlen

Jens Lehmann (54) muss blechen. In diesem Frühjahr geriet der ehemalige Nationaltorwart in einen Streit mit seinem Nachbarn. Angeblich soll er ihm die Dachbalken seines Carports mit einer Kettensäge zersägt haben, um ungehindert auf den Starnberger See schauen zu können. Der Streit ging Anfang Dezember vor Gericht und nun ist ein endgültiges Urteil gefallen: Jens muss tatsächlich eine hohe Geldstrafe zahlen.

Wie Bild berichtet, entscheidet das Amtsgericht Starnberg heute zugunsten des Nachbarn. Dem Urteil zufolge muss Jens jetzt eine Strafe von 210 Tagessätzen zu je 2.000 Euro zahlen – das sind insgesamt rund 420.000 Euro. Es handle sich bei dem Vorfall um einen Fall von Sachbeschädigung. Außerdem war er in einem weiteren Fall wegen Beleidigung und versuchten Betrugs angeklagt: Jens musste sich zusätzlich dafür verantworten, dass er die Parkhausgebühren in den Jahren 2021 und 2022 Parkhausgebühren nicht zahlte.

In diesem Jahr scheint der ehemalige Fußballer wenig Glück zu haben. Denn schon zu Beginn des Jahres war er in eine Auseinandersetzung mit der Polizei geraten. Augenzeugen hatten gegenüber der Zeitung berichtet, dass sie ihn im Gespräch mit Beamten beobachten konnten, die seinen schwarzen Porsche vermessen haben sollen. Angeblich sei der Grund ein Unfall mit einem anderen Porschefahrer gewesen.

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Torwart

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

