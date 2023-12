Queen Elizabeth wollte nicht auf Schloss Balmoral sterben

Sie lässt diese schwere Zeit Revue passieren. Mit dem Tod ihres Vaters König George VI. (✝56) wurde Queen Elizabeth II. zum amtierenden Staatsoberhaupt von Großbritannien, ein Jahr später wurde sie offiziell gekrönt. Fortan saß sie 70 Jahre auf dem britischen Thron – und gilt damit als am längsten herrschende Regentin. Im Alter von 96 Jahren starb die Monarchin schließlich im September vergangenen Jahres auf ihrem Schloss Balmoral – dort wollte die Queen aber nicht ihre letzte Ruhe finden...

Wie Daily Mail berichtet, verrät das ihre Tochter Prinzessin Anne (73) in einer bisher unveröffentlichten Dokumentation über das erste Jahr von König Charles III. (75) als amtierendes Staatsoberhaupt. "Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie spürte, dass es schwieriger wäre, wenn sie in Balmoral sterben würde. Ich glaube, wir haben versucht, sie davon zu überzeugen, dass das nicht Teil des Entscheidungsprozesses sein sollte", so die 73-Jährige. Warum die Queen gegen das Schloss war, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Dennoch soll sie schließlich mit der Entscheidung, auf Schloss Balmoral zu bleiben, im Reinen gewesen sein. Dr. Iain Greenshields, der Vorsitzende der Generalversammlung der Kirche von Schottland, besuchte die Queen kurz vor ihrem Ableben in ihrer Residenz. Ihm zufolge soll es der Queen "sehr viel Frieden und Freude bereitet habe, in Balmoral zu sein".

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de