Hommage an Queen: Prinzessin Kate trägt besonderes Armband

Prinzessin Kate (41) präsentiert ein ganz besonderes Schmuckstück. Die Ehefrau von Prinz William (41) ist nicht nur für ihre stilvollen Roben bekannt, sondern wird auch für die sorgsame Auswahl ihrer Schmuckstücke immer wieder gefeiert. Oft greift sie zu Accessoires, mit denen sie entweder ihre verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) oder Queen Elizabeth II. (✝96) würdigt. So auch dieses Mal: Kate trug die Nachbildung eines Armbands, das der verstorbenen Monarchin besonders viel bedeutet hatte.

Bei der Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall erschien die zukünftige Königin in einem königsblauen Kleid mit geschlitzten Ärmeln und einem juwelenbesetzten Ausschnitt. Dazu kombinierte sie nicht nur auffällige Perlenohrringe, sondern auch eine glitzernde Clutch – und den besagten Armschmuck. Das breite Manschettenarmband aus Kristallen und Edelsteinen erinnert an das sogenannte Edinburgh-Hochzeitsarmband der Queen. Dieses Schmuckstück hatte ihr einst ihr Ehemann Prinz Philipp (✝99), der Herzog von Edinburgh, geschenkt – er hatte es zusammen mit ihrem Verlobungsring aus einer Tiara seiner Mutter anfertigen lassen.

Die Queen hatte das Armband bei einer Reihe wichtiger Anlässe getragen: Unter anderem 1957 bei der Eröffnung des kanadischen Parlaments in Ottawa und 1999 bei der feierlichen Parlamentseröffnung in London. Kate hatte sich das Original 2017 für die 70. EE British Academy Film Awards, ebenfalls in der Royal Albert Hall, ausgeliehen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip im jahr 1972

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit dem Armband der Queen, British Academy Film Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de