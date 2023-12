Diese vier "The Masked Singer"-Kostüme sind im großen Finale

Die vier Finalisten stehen endlich fest! Seit einigen Wochen unterhält wieder The Masked Singer das deutsche TV-Publikum. In den vergangenen Wochen wurden schon Stars wie Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) als Kiwi, Model Eva Padberg (43) als Feuerlöscher oder Jenke von Wilmsdorff (58) als Marsmaus demaskiert. Und nun ist auch endlich bekannt, wer im großen Finale von "The Masked Singer" ein für alle Mal enttarnt wird!

Nach der ersten Runde, bei der Klaus Claus, der Lulatsch und die Eisprinzessin gegeneinander antreten mussten, schaffte es die Eisprinzessin als erste in den großen Showdown. Mit ihrer Version von "Halleluja" brachte sie wohl alle Fans und das Publikum zum Schmelzen. In der zweiten Runde duellierten sich der Mustang und der Troll. Letztendlich konnte der Troll das Publikum direkt überzeugen und zog ebenfalls ins Finale ein.

In Runde drei mussten noch einmal Klaus Claus, der Lulatsch und der Mustang ihr Können unter Beweis stellen. Mit seiner Interpretation von "With A Little Help From My Friends" konnte der Lulatsch die Fans von sich überzeugen. Auch der singende Hengst schaffte es mit seiner Version von "Paradise City" in die große Finalfolge von "The Masked Singer".

Getty Images Der Troll bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Mustang bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

