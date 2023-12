"Are You The One"-Ryan soll von Jana Signale bekommen haben

Er ist hin und weg! In der aktuellen Staffel von Are You The One? ist auch Single Ryan auf der Suche nach seinem Perfect Match. Doch dem Münchner imponieren gleich mehrere Kandidatinnen. Edda und Pia zählen bisher schon zu seinen Liebschaften. Doch nun scheint er in Jana seine Traumfrau gefunden zu haben. Im Promiflash-Interview erzählt Ryan, wie es dazu kam!

Gegenüber Promiflash beschreibt der Blondschopf sein Liebesdilemma: "Jana war zusammen mit Sina meine Favoritin. Die beiden waren für mich am interessantesten in der Villa, jedoch war Jana schon mit Sidar vercouplet und Sina ja mit Kev." Da habe der Hottie nicht dazwischen funken wollen – bis jetzt! "Jana hat mir dann aber Signale gegeben, dass sie mich auch gut findet und mich kennenlernen möchte, wodurch sich das dann ergeben hat", erklärt er seine neue Romanze.

Janas treuem Verehrer Sidar gefällt das Ganze sicher nicht. Er weicht der Blondine von Anfang an nicht von der Seite und hat sich sogar verliebt, was die gelernte Krankenschwester allerdings nicht erwidern kann. "Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt", offenbart sie in einer der Matching Nights.

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Frank Beer Sidar, "Are You The One?"-Kandidat 2023

