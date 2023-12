Liebesgeständnis: "Are You The One?"-Sidar ist verliebt

Sidar Sahin hat sein Herz bereits verschenkt! Bei Make Love, Fake Love hatte der Student versucht, Yeliz Koc (30) um den Finger zu wickeln. Doch daraus wurde nichts und der Krefelder begab sich in ein neues Abenteuer: Bei Are You The One? möchte der Influencer sein Perfect Match finden und scheint in Jana Klein tatsächlich eine potenzielle Partnerin gefunden zu haben. Sidar geht sogar schon so weit, dass er in die Blondine verliebt ist!

In der Matching Night verrät Moderatorin Sophia Thomalla, dass sich der 25-Jährige in die Krankenschwester verguckt habe. "Sidar, du hast ja heute der Julia gesagt, du hast dich in die Jana verliebt", plaudert die 34-Jährige aus. Jana reagiert überrascht, außerdem erklärt sie: "Ich hätte es schöner gefunden, wenn er mir das so gesagt hätte. Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt." Denn im Gegensatz zu Sidar habe die Blondine sich noch nicht verliebt.

Hinzu kommt, dass die beiden wenige Stunden vorher eine Auseinandersetzung hatten. Denn bei einer Party hatte Jana mit Paddy getanzt, was für Sidar ein No-Go war. "Die Aussprache danach war ein bisschen doof", beschwerte sie sich. Laut Jana habe Sidar nämlich völlig überreagiert, weswegen sein Liebesgeständnis umso überraschender für sie war.

Anzeige

Instagram / sidarsahin01 Yeliz Koc und Sidar Sahin

Anzeige

RTL / Frank Beer Jana, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de