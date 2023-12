Edda und Pia ade: "Are You The One?"-Ryan ist neu verliebt

Im Liebeskarussell? Derzeit suchen paarungswillige Singles bei Are You The One? ihr Perfect Match. Mit von der Partie ist auch Ryan – der Münchner bandelte bisher bereits mit zwei Ladys an: Edda und Pia standen zunächst ganz weit oben in der Gunst des 21-Jährigen. Doch nun bricht der Hottie zu neuen Ufern auf: Besonders an einer Dame findet Ryan Gefallen!

Eigentlich führt der Automobilkaufmann gerade ein klärendes Gespräch mit On-off-Gespielin Edda, diese möchte die Beziehung exklusiv halten. Der Blondschopf kann sich aber kaum auf die Aussprache konzentrieren und ist in Gedanken ganz woanders. "Ich hätte bei Jana direkt von Tag eins auf Attacke gehen sollen", ärgert sich Ryan über seine bisherige Liebes-Strategie. Die gelernte Krankenschwester scheint nun seine neue Herzensdame zu sein: "Ich glaube, ich habe mich wieder verliebt."

Wie Edda wohl darauf reagieren wird? Die Blondine fuhr in einer vergangenen Episode bereits die Krallen gegen Konkurrentin Pia aus. Nachdem ihr Angebeteter sich im Boom Boom Room mit der Bankkauffrau vergnügt hatte, versuchte sie, ihn wieder zur Vernunft zu bringen. "Sie hat jedem erzählt, dass es nur etwas Körperliches für sie ist", gab sie Ryan zu bedenken.

