Gerda Lewis teilt erstes Pärchenbild mit Jannik Kontalis!

Jetzt ist es auch Instagram-offical! Lange war spekuliert worden, ob sich Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis daten. Mittlerweile haben die beiden Realitystars zugegeben, dass sie megahappy miteinander sind. Obwohl sich das glückliche Paar immer mal wieder in der Öffentlichkeit zeigt, hält es ihre Liebe aus den sozialen Medien noch heraus – bis jetzt. Gerda teilt online nun ein erstes Pärchen-Pic!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty nun einige Schnappschüsse, die sie in ihrer Fotogalerie als Favoriten abgespeichert hat. Darunter ist auch ein niedliches Bild mit ihrem Jannik! Auf der Momentaufnahme posieren die beiden innig auf der Straße. Während Gerda sich an ihren Liebsten schmiegt, gibt der ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Erst vor wenigen Wochen kam Jannik anlässlich von Gerdas Geburtstag gar nicht aus dem Schwärmen heraus. "Alles Gute zum Geburtstag an das schönste Mädchen, sowohl von innen als auch von außen", gratulierte er der einstigen Bachelorette.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im September 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

