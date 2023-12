Harry fehlt Weihnachten: Prinz William trauert nicht drum

Prinz William (41) wird seinen Bruder wohl nicht vermissen. Seitdem Prinz Harry (39) sich mit seiner Frau Meghan (42) von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen hatte, herrscht Streit zwischen den Brüdern. Harry hatte es mit seiner Familie in die USA gezogen und seine Heimat besuchte er seither selten – auch an Weihnachten wird er seine Familie nicht sehen. Und William wird kaum traurig sein, dass sein Bruder fehlt.

So schätzt zumindest die Expertin Jennie Bond die royale Weihnachtsstimmung ein. "Ich glaube nicht, dass William deswegen eine Träne vergießen wird. Ich bin mir sicher, dass er Harry immer noch liebt, aber ich glaube nicht, dass er einen Ausweg aus der Kluft sieht, die sich zwischen ihnen aufgetan hat", so die Journalistin gegenüber OK!. Vor allem der Thronfolger sei aktuell nicht bereit, seinem Bruder eine Versöhnung anzubieten. Laut Jennie werde der 41-Jährige nicht mehr als einen flüchtigen Gedanken an Harry verschwenden und das dann verdrängen.

Einer, der Harry und seine Familie an Weihnachten aber sehr gerne dabei hätte, ist sein Vater König Charles (75). Vor allem seine beiden Enkel soll der Monarch sehr vermissen. "Es gab Gespräche über ein mögliches Treffen mit dem König am zweiten Weihnachtsfeiertag oder sogar zu Neujahr, damit Charles seine Enkel sehen kann", offenbarte eine Quelle gegenüber New Magazine. Außerdem wolle Charles einen freundlichen Umgang mit seinem Sohn pflegen und über gewisse Dinge reden können.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

Getty Images Prinz William im Dezember 2023

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

