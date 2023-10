Grimes verklagt Elon Musk wegen der drei gemeinsamen Kinder!

Grimes (35) will Elon Musk (52) vor Gericht sehen. Von 2018 bis 2021 hatten die Sängerin und der Milliardär eine turbulente On-off-Beziehung geführt. Im Mai 2020 hatte sie den gemeinsamen Sohn X auf die Welt gebracht, im Dezember 2021 war ihre gemeinsame Tochter Y per Leihmutter auf die Welt gekommen. Zuletzt kam heraus, dass das Ex-Paar sogar noch ein drittes, bisher unbekanntes Kind namens Tau hat. Doch in Sachen Nachwuchs ist es sich wohl nicht einig: Grimes verklagt Elon jetzt wegen der Kids!

Wie PageSix berichtet, hat sie wegen einer Angelegenheit, die ihre drei Kinder betrifft, Klage gegen ihren ehemaligen Partner erhoben. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Grimes am 29. September bei einem kalifornischen Gericht einen "Antrag auf Feststellung der elterlichen Beziehung" eingereicht hat. Der Antrag strebt die rechtliche Identifizierung der Eltern eines Kindes an, wenn sie unverheiratet sind. Noch hat Elon nicht auf das Gesuch reagiert.

Grimes und Elon haben zuletzt vermehrt Probleme wegen der gemeinsamen Kinder: Vor rund einem Monat hatte die Musikerin ihren Ex beschuldigt, ihr Söhnchen X vorzuenthalten. "Sagt Elon, dass er mich meinen Sohn sehen lassen soll", hatte sie auf X gewettert – kurz danach war der Tweet auch schon wieder gelöscht.

Twitter / elonmusk Grimes und Elon Musk mit ihrem Sohn X Æ A-XII, März 2021

Backgrid/MEGA Grimes und ihr Sohn in Portofino, Juli 2023

ZUMA Wire / Zuma Press / Action Press Elon Musk und Grimes, Juli 2018

