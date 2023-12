Nach Auktion: Vater von Amy Winehouse verklagt ihre Freunde!

Ärger um den Nachlass von Amy Winehouse (✝27). Ihre Musik begeistert auch über ein Jahrzehnt nach ihrem Ableben noch die Fans – so sehr, dass zwei Vertraute der Sängerin wohl einige Erinnerungsstücke bei Auktionen gewinnbringend verkaufen konnten. Ihr Vater Mitch Winehouse (73) findet das gar nicht lustig: Er unterstellt, sie hätten nach dem Tod der "Rehab"-Interpretin von ihrem persönlichen Besitz profitieren wollen. Amys Vater hat nun eine Klage gegen die Freunde seiner verstorbenen Tochter eingereicht!

Mitch behauptet also, dass die zwei Freunde einige Gegenstände, die Amy im Laufe ihres Lebens besessen hatte, in diesem und im vergangenen Jahr auf Auktionen in London zum Verkauf angeboten hätten. Insgesamt möchte er rund 840.000 Euro von den beiden Frauen, berichtet Page Six. Amys Nachlassverwalter äußern sich dazu in einem Statement: "Wir haben gefragt, wie diese Gegenstände in ihren Besitz gelangt sind und keine zufriedenstellenden Antworten erhalten. Daher wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um die Situation zu klären."

Bereits vor zwei Jahren wurde über die Versteigerung von rund 800 Gegenständen aus Amys Besitz berichtet. Einige Artikel gingen für weitaus höhere Summen als zuvor geschätzt über den Tisch. Ob es sich hier um dieselben Auktionen handelt, ist unklar.

Amy Winehouse bei den Grammys, 2008

Amy Winehouse mit ihren Eltern Mitch und Janis, 2008

Amy Winehouse, 2004

