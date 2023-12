Travis Scott wurde durch Requisit von der Bühne gestoßen!

Damit hat er nicht gerechnet! Travis Scott (32) landete mit seinen Hits bereits weltweit in den Charts. Aktuell können seine US-amerikanischen Fans den Künstler live bewundern. Travis tourt gerade mit seinem Programm "Utopia - Circus Maximus" durch die Staaten. Vor Kurzem performte er seine Songs auf der Bühne des Barclays Centers in New York City. Allerdings kam es bei dem Konzert zu einem Zwischenfall!

Wie TMZ berichtete, wurde der Künstler während seines Auftritts überrascht. Er war wohl so sehr mit seiner Show beschäftigt, dass er die Bedrohung, die von hinten nahte, gar nicht bemerkte – bis es passierte. In einem Video ist zu sehen, wie der Ex von Kylie Jenner (26) plötzlich durch einen Stoß gegen den Rücken von einer kopfförmigen Requisite auf einen unteren Teil der Bühne springen musste. Durch den Vorfall ließ sich der Rapper allerdings nicht beirren und fuhr mit seiner Performance ohne weitere Probleme fort.

Bei einem anderen Tour-Auftritt sorgte ein spezieller Gast für Begeisterung bei den Zuschauern. Der "Highest in the Room"-Interpret holte seine Tochter Stormi Webster ins Rampenlicht. Die Kleine schien zwar noch etwas schüchtern, wippte aber im Takt der Musik ihres Vaters fröhlich mit.

