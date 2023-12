Comedian Neel Nanda im Alter von nur 32 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Comedy-Szene. Neel Nanda machte sich auf der Bühne durch zahlreiche Auftritte einen Namen. Vor allem durch die Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" mit dem Host Jimmy Kimmel (56) erlangte der Komiker Bekanntheit, aber auch bei Specials von Comedy Central war er ein gern gesehener Gast. Nun machen allerdings erschütternde News die Runde: Neel ist ganz plötzlich verstorben.

Das berichten mehrere Medien, unter anderem The Sun. Eine Reihe verschiedener Comedy Clubs, wie The Comedy Chateau oder The Port Comedy Club haben Neels Tod demnach bekannt gegeben. Weitere Umstände wie die Todesursache stehen bislang noch aus. Neel wurde nur 32 Jahre alt.

Im Netz bekunden bereits zahlreiche Comedy-Kollegen ihre Trauer um den Newcomer. "R.I.P. Neel Nanda. Du warst einer der nettesten und am härtesten arbeitenden Comedians, die ich je Freund nennen durfte", schreibt etwa Matt Rife auf X. Auch Dane Cook (51) kann es nicht fassen und wünscht vor allem Neels Familie viel Kraft.

