Für Archie und Lilibet: Prinz Harry bewahrt royale Tradition

Auf diesen Brauch möchte er nicht verzichten. 2020 hatten Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt. Zusammen mit seinen Kindern Lilibet (2) und Archie (4) ist das Paar nach Amerika ausgewandert und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut. In wenigen Tagen steht Weihnachten vor der Tür. Für das Fest der Liebe behält Harry dennoch eine königliche Tradition bei...

Aus seinen im Januar erschienenen Memoiren "Reserve" geht hervor, dass Harrys Familie die Geschenke an Heiligabend und nicht am ersten Weihnachtstag austauscht – so wie es in Deutschland üblich ist. "Wir beobachteten Archie, wie er um den Baum herumlief", schreibt der 39-Jährige in seinem Buch und fügt hinzu: "Wir haben Geschenke geöffnet. Ganz in der Tradition der Familie Windsor."

Doch wie steht König Charles III. (75) dazu, die bevorstehenden Feiertage ohne seinen Sohn und seine Enkelkinder zu feiern? "Ich glaube, er war [in diesem Jahr] so beschäftigt und erschöpft, dass er [...] wahrscheinlich ein bisschen erleichtert ist", verriet die Royal-Autorin Ingrid Seward gegenüber Hello!. Zudem würde das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Charles und Harry nicht gerade zur besinnlichen Stimmung beitragen: "Zumindest bleibt ihm eine unangenehme Atmosphäre erspart."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige

ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de