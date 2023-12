So denkt König Charles über Weihnachten ohne Harrys Kinder

Was meint er? Nach einem turbulenten Jahr voller Neuerungen und Negativschlagzeilen werden sich die britischen Royals bereits jetzt auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuen. Doch statt es mit der gesamten Familie zu verbringen, wird ein bedeutender Teil voraussichtlich fehlen – Prinz Harry (39), Herzogin Meghan (42) und ihre Kinder werden dieses Jahr nicht im königlichen Palast zelebrieren. Wird König Charles (75) seine Enkelkinder Archie (4) und Lilibet (2) an Weihnachten vermissen?

Gegenüber Hello! äußert sich die Royal-Autorin Ingrid Seward zum aktuellen Gemütszustand des britischen Monarchen: "Ich glaube, er war [in diesem Jahr] so beschäftigt und erschöpft, dass er, gerade weil er so beschäftigt und erschöpft ist, wahrscheinlich ein bisschen erleichtert ist", sagt sie über die zu erwartende Abwesenheit der Kinder von Harry und Meghan. Außerdem würde das noch immer gestörte Verhältnis zu den Sussexes wohl nicht zur guten Stimmung beitragen, wie die Expertin weiter erklärt: "Es wird keinen Ärger mit der Familie geben, mit dem man fertig werden muss. [...] Zumindest bleibt ihm eine unangenehme Atmosphäre erspart."

Obwohl beim diesjährigen Weihnachtsfest der ein oder andere Stuhl am Esstisch freibleiben wird, sind die Feiertage für die Royals wieder von Traditionen erfüllt. Wie unter anderem People berichtete, nehmen Charles und seine Familie auch diesmal wieder an dem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham teil.

