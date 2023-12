Frostiger Sieg: Sie war die "Masked Singer"-Eisprinzessin!

The Masked Singer hat ein fulminantes Ende gefunden! Am Samstagabend flimmerte das große Finale der beliebten Rateshow mit Ruth Moschner (47) und Co. über die TV-Bildschirme. Der Mustang, der Lulatsch, die Eisprinzessin und der Troll zeigten ein letztes Mal ihr Talent. Nach drei Runden wurde dann ein Sieger gekürt – und dieser Promi steckte unter der aufwendig verarbeiteten Maske der Eisprinzessin!

Die Eisprinzessin und der Lulatsch schafften es in die finale Runde. Dort schmetterte die kühle Schönheit dann den Hit "Euphoria" von Loreen (40) und setzte sich mit den meisten Zuschauerstimmen gegen den Lulatsch durch! Und dann wurde es ein letztes Mal spannend, denn die eisige Maske wurde gelüftet – und zum Vorschein kam Jennifer Weist (37)! Die Frontfrau von Jennifer Rostock konnte ihren Sieg kaum fassen.

Für den Troll hatte es schon in der ersten Runde nicht gereicht – er hatte das Feld räumen müssen. Und bei der Demaskierung wurde es richtig spannend. Unter der Maske steckte, wie schon vermutet, Mieze Katz (44), Frontfrau der Band Mia.

