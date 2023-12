Mit XXL-Bunker: Mark Zuckerberg baut Megaprojekt auf Hawaii

Mark Zuckerberg (39) hat ein neues Riesenprojekt am Wickel! Der Facebook-Gründer ist längst Milliardär. Sein Geld investiert der Unternehmer aber nicht nur in neue Geschäftsideen, sondern auch in Autos und Immobilien. Erst vor drei Jahren legte er sich eine neue Villa in Kalifornien zu. Die 60-Millionen-Dollar-Bleibe ist aber bei weitem nicht sein einziges Haus. Er hat unter anderem auch ein Anwesen auf Hawaii, das ihn jedoch nicht ganz zufriedenstellt: Mark will auf der Insel jetzt ein ganzes Dorf bauen!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll der Meta-Chef rund 250 Millionen Euro in sein neustes Projekt auf der hawaiianischen Insel Kauai investieren. Das Vorhaben umfasse den Bau von weiteren Villen, die wohl mit Geheimgängen verbunden werden, Baumhäusern und einer riesigen Bunkeranlage. Der unterirdische Rückzugsort habe schalldichte Türen aus Metall und Beton – angeblich sogar bombensicher. Auf 465 Quadratmetern erstrecken sich unterirdisch zukünftig mehrere Wohnbereiche und eine Bibliothek. Das insgesamt knapp 1.400 Hektar große Grundstück soll zudem komplett autark sein und über Lebensmittel- sowie Wasserquellen verfügen.

Mark soll bereits 2014 angefangen haben, nach und nach das benötigte Bauland zu kaufen. Bei der Umsetzung seiner Pläne zur "Koolau Ranch" ist ihm Privatsphäre offenbar besonders wichtig. Es wurde entlang der Straße sogar schon ein Mauer errichtet, die vor neugierigen Blicken schützen soll. Außerdem habe jeder Arbeiter eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen müssen.

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg im Februar 2022

Getty Images Mark Zuckerberg, 2019

Instagram / zuck Mark Zuckerberg mit einer seiner Töchter

