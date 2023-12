König Charles wird Weihnachtstradition 2023 wieder anführen

Die Royal-Fans können die Königsfamilie auch dieses Jahr wieder beobachten. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und vor allem bei den Royals sind die Feiertage alles Jahre wieder von Traditionen erfüllt. Dazu gehört auch der Besuch der St. Mary Magdalene Church in Sandringham mit der ganzen Familie am ersten Weihnachtstag. Und 2023 zieht es König Charles (75) und seine Familie wieder in diese Kirche.

Das bestätigt der Buckingham Palace nun gegenüber der Presse. Wie unter anderem People berichtet, nehmen Charles und seine ganze Familie auch dieses Jahr wieder an dem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church teil. Den Weg zu der Kirche wird der Monarch zusammen mit seiner Gattin Camilla (76) bei einem Spaziergang anführen. Die Königsfamilie besucht diesen Gottesdienst bereits seit Generationen, sodass er mittlerweile genau wie der Spaziergang zur Tradition geworden ist.

Auch wenn Charles einige Neuerungen in das royale Weihnachtsfest einführte, so unterscheidet es sich doch nicht groß von den Festen, die seine Mutter Queen Elizabeth (✝96) gefeiert hatte. Die Expertin Carolina Perry erklärte gegenüber dem Magazin, der König sei "sehr daran interessiert, viele der Traditionen seiner verstorbenen Mutter beizubehalten". 2023 ist es erst das zweite Weihnachtsfest, das der 75-Jährige auf dem Thron feiert.

Getty Images König Charles und seine Familie in Sandringham, Weihnachten 2022

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla an seinem 75. Geburtstag

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2022

