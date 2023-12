So war der Gang zum Altar für Sofia und Papa Lionel Richie

Es war die Traumhochzeit des Jahres! Im April heiratete Sofia Richie (25) ihren Liebsten Elliot Grainge. Die Zeremonie fand vor Familie und Freunden in einem Fünf-Sterne-Hotel in Südfrankreich statt. Dabei wurde die Influencerin ganz klassisch von ihrem Vater, dem Sänger Lionel Richie (74), zum Altar geführt. Jetzt verrät Sofia, wie der Gang zum Altar für sie und ihren Papa war!

Im Interview mit Net-a-Porter erinnert sich die 25-Jährige an den emotionalen Moment zurück. "Wir haben gekichert und geweint, es war so surreal", schwärmt sie. "Wir haben diesen kleinen Blick, den wir uns zuwerfen... [also] wir haben uns einfach angelächelt. Wir waren wie zwei schwindelfreie kleine Kinder, die dem Rabbi folgten, der uns sagte, was wir tun sollten", fährt Sofia fort.

In einem Interview mit Extra TV hatte der "Hello"-Interpret bereits von der Hochzeit seiner Tochter geschwärmt. "Es ist ein echtes Wunder, mein kleines Mädchen und Elliot so verliebt und so glücklich zu sehen, wie ich sie noch nie gesehen habe", zeigte er sich begeistert.

Anzeige

Getty Images Lionel Richie und Sofia Richie, 2017

Anzeige

South dream / MEGA Lionel Richie mit seiner Tochter Sofia Richie

Anzeige

Getty Images Lionel Richie und Sofia Richie, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de