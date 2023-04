"Viel geweint": Lionel Richie äußert sich zu Sofias Hochzeit

Lionel Richie (73) ist noch immer total ergriffen von der Hochzeit seiner Tochter Sofia (24). Im April des vergangenen Jahres hatte das Model auf Social Media die Verlobung mit seinem Partner Elliot Grainge bekannt gegeben. Schon damals zeigte sich ihr Papa, der unter anderem für Hits wie "Hello" bekannt ist, ziemlich begeistert. Vergangenes Wochenende war es dann so weit: Der Musiker durfte seinen Nachwuchs zum Altar führen. Jetzt äußert sich Lionel zu der bewegenden Trauung und gesteht dabei die ein oder andere Träne.

Im Interview mit Extra TV betont der 73-Jährige noch völlig emotional: "Ich habe genug geweint." Für ihn sei es noch immer ein tolles Gefühl, an die Hochzeit seiner 24-jährigen Tochter zu denken und darüber zu sprechen. "Während wir zum Altar gelaufen sind, hat sie die ganze Zeit gesagt: 'Ich liebe dich, Papa'", erinnert sich Lionel. Er hingegen habe erwidert: "Du bringst mich um". Sein kleines Mädchen gehen zu lassen, sei ihm schwergefallen. Dennoch sei er glücklich, dass seine Familie nun noch größer geworden ist.

"Es ist ein echtes Wunder, mein kleines Mädchen und Elliot so verliebt und so glücklich zu sehen, wie ich sie noch nie gesehen habe", schwärmt Lionel weiter. Seinen Schwiegersohn kenne er bereits seit dieser ein Kind gewesen war. Wie er schon vergangenes Jahr verraten hatte, sei er daher zufrieden mit Sofias Partnerwahl. "Ich liebe Elliot. [...] Sie ist in guten Händen!", hatte der Sänger damals Access Hollywood verraten.

Getty Images Sofia und Lionel Richie, 2020

South dream / MEGA Lionel Richie mit seiner Tochter Sofia Richie

Getty Images Lionel und Sofia Richie, November 2017

