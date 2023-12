Statement: Aaron Carters Team über Bobbie Jeans Tod bestürzt

Auch sie trauern. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Familie von Aaron Carter (✝34) einen traurigen Verlust verkraften müssen. Der Musiker war völlig unerwartet an einer Überdosis gestorben. Obwohl sein Ableben die Familie bis heute augenscheinlich in Trauer hüllt, erwarteten sie gerade erst weitere tragische Nachrichten: Auch die Schwester des "I Want Candy"-Interpreten ist aus dem Leben geschieden. Nun äußert sich Aarons Management erstmals zum Tod von Bobbie Jean (41).

Gegenüber Daily Mail erklärt Aarons Management nun, das aktuelle Jahr sei für die Familie der beiden Verstorbenen eins des "Verlusts und der Tragödie". Der Schock über den unerwarteten Tod von Bobbie Jean sitzt dabei offenbar ganz besonders tief: "Im Namen des geliebten Aaron Carter spricht sein Management seinen Geschwistern, seiner Mutter und seiner Großfamilie sein Beileid aus." Weiter heißt es in der Erklärung: "Wir wissen, dass Aaron mit seinen Schwestern im Himmel ist und sie wieder vereint sind. Mögen sie in Frieden ruhen."

Auch Aaron und Bobbie Jeans Mutter meldete sich bereits zum plötzlichen Tod ihrer Tochter zu Wort. Gegenüber TMZ sagte sie in einem emotionalen Statement: "Ich stehe unter Schock, als ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfuhr, und ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten!"

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Schwester von Aaron Carter

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Aaron Carter und Angel Carter, Oktober 2006

Getty Images Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

