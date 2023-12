Weihnachtsschock: Die Johnsons waren mit Baby in Notaufnahme

Ana Johnson (30) muss kurz vor Weihnachten einen echten Schreck verdauen. Eigentlich schwebt die Influencerin aktuell im siebten Himmel – denn Anfang Dezember durfte sie ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen! Der kleine Maui ist seitdem der ganze Stolz der Kölnerin und ihres Ehemannes Tim Johnson. Doch pünktlich zu Weihnachten hat Ana jetzt unangenehme News: Ihr Baby ist krank – und sie war sogar mit ihm in der Notaufnahme.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Unternehmerin am Weihnachtsmorgen zu Wort und erklärt: Hinter ihr liegt eine schlimme Nacht. "Uns ist aufgefallen, dass der Kleine vermehrt gehustet hat, das hat sich dann zugespitzt. Er hat plötzlich auch so angefangen zu röcheln und die Atmung wurde sehr schwer und sehr unregelmäßig", schildert sie. Deshalb sei die kleine Familie in die Notaufnahme gefahren – die sei aber völlig überfüllt gewesen, sodass das Paar umgekehrt sei und Maui über Nacht überwacht habe.

Ana machte sich nämlich Sorgen, ihr Kleiner könne sich bei ihr angesteckt haben, da sie noch während der Geburt eine Bronchitis gehabt habe. Am nächsten Morgen sei das Paar dann erneut mit Maui in die Klinik gefahren – und es gab Entwarnung. "Er ist nur etwas verschnupft. Die Bronchien sind zum Glück frei!", gibt Ana ein Update.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Baby kurz nach der Geburt

Anzeige

ActionPress Tim und Ana Johnson im Jahr 2022

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de