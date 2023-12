William und Harry durften Weihnachten nicht mit Royals essen

Das royale Weihnachtsfest folgte immer strikten Traditionen. Die besinnlichen Feiertage gehören auch bei den Royals zu den wichtigsten Feiertagen im Jahr. Neben etlichen Feierlichkeiten im privaten Rahmen können Fans die Königsfamilie auch jedes Jahr beim gemeinsamen Spaziergang sowie dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst beobachten. Doch als Prinz William (41) und Prinz Harry (39) noch klein waren, waren die Regeln offenbar noch viel strenger.

Das verrät der ehemalige Küchenchef der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96), Darren McGrady. Die Monarchin soll eine"viktorianische" Einstellung gehabt haben, wenn es um das weihnachtliche Familiendinner ging. "Die Kinder haben immer im Kinderzimmer gegessen, bis sie alt genug waren, um sich am Esstisch anständig zu benehmen", erzählt der Koch dem Hello Magazine. Der Platz der Kinder sei immer im Nebenraum mit den Nannys gewesen, nicht an der gedeckten Tafel: "Für die Königin war es nie eine Option, einen Hochstuhl an den Tisch zu stellen, wenn ein Baby quiekt und mit Essen wirft."

Aber was wurde der royalen Familie an so einem hohen Feiertag eigentlich serviert? Auch da soll die Queen es am liebsten traditionell gemocht haben, so Darren. In der Regel habe es zu Truthahn als Beilage Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Pastinaken und Rosenkohl gegeben. "Wir haben einen großen Weihnachtskuchen für die Königin und die königliche Familie gebacken und dann einen kleineren für das Kinderzimmer", erinnert sich der Küchenchef.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in den Niederlanden, 1989

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping The Colour 2016

