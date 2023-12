Weihnachtskonzert: Frechdachs Prinz Louis ist wieder zurück!

Prinz Louis (5) ist wieder dabei und sorgt selbstredend für einen Lacher. Der jüngste Sohn von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) ist unter den Royal-Fans als echter Witzbold bekannt. Egal ob während der Krönungszeremonie seines Opas König Charles III. (75) oder beim Pfadfindertreffen mit seinen Geschwistern – das Nesthäkchen weiß seine Mitmenschen zu unterhalten. Auch beim Weihnachtsgottesdienst von Mama Kate enttäuschte Louis nicht.

In der Westminster Abbey lud die künftige britische Königin bereits zum zweiten Mal zum "Together At Christmas"-Konzert ein. Es wurden Weihnachtslieder gesungen und die Vorfreude auf Weihnachten stieg mit Sicherheit vor allem bei den Mini-Royals besonders. Louis konnte sich dabei einen kleinen Scherz nicht verkneifen. Er pustete ganz ungeniert die Kerze seiner Schwester Prinzessin Charlotte (8) aus. Diese konnte darüber nur schmunzeln, während Mama Kate das Ganze eher skeptisch beobachtete.

Neben Kate, William und ihren Kindern kamen noch viele andere Royals zu dem festlichen Gottesdienst. Auch Zara Tindall (42) erschien bestens gelaunt. Ihr Bruder Peter Phillips (46) und seine beiden Töchter Savannah und Isla begleiteten sie.

Getty Images Die britischen Royals beim Weihnachtsgottesdienst im Dezember 2023

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder im Dezember 2023

Getty Images Peter Phillips mit seinen Töchtern Savanna und Isla sowie seiner Schwester Zara Tindall

