Die Royals strahlen beim alljährlichen Weihnachtsspaziergang

Stylish wie eh und je! Auch für die britische Königsfamilie ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest, bei dem Familie ganz oben steht. So haben König Charles III. (75) und seine Liebsten viele Traditionen, denen sie strikt nachgehen. Wie jedes Jahr stand am 24. Dezember der weihnachtliche Gottesdienst an. Und heute, am 25. Dezember, versammeln sich die Blaublüter erneut: So stylish absolvieren sie ihren alljährlichen Weihnachtsspaziergang!

Auch dieses Jahr spaziert die Königsfamilie am ersten Weihnachtstag zu der Kirche St Mary Magdalene Church in Sandringham, um dort einen weiteren Gottesdienst zu feiern – und dafür schmissen sie sich selbstverständlich in Schale. Während Charles und seine Frau Königin Camilla (76) im Vordergrund in eher bedeckten Farben glänzten, strahlte beispielsweise Prinzessin Kate (41) in einem royalen Blau. Prinz William (41), Prinz George (10) und Prinz Louis (5) schlossen sich ihr an. Nur Prinzessin Charlotte (8) tanzte mit ihrem tannengrünen Mantel etwas aus der Reihe.

Was dabei auffällt: Ihre Mutter trug vergangenes Jahr eine ähnliche Farbe. Da bei den Royals nur wenig dem Zufall überlassen ist, könnte dies durchaus eine Hommage an Kate sein. Hand in Hand laufen die zwei Damen hinter dem Königspaar hinterher. Louis, der meist die Fotografen anzieht, sorgte erneut für einen niedlichen Moment. Er hielt Händchen mit seiner Cousine Mia Tindall (9) – beide schienen den Spaziergang sehr zu genießen.

Getty Images Die britischen Royals am 25. Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Charlotte am 25. Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte bei dem traditionellen Weihnachtsspaziergang

