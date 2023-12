Hat er nicht nötig: Chris Broy ist kein Fan von OnlyFans

Er hat eine klare Einstellung zu dem Geschäftsmodell. OnlyFans sorgt für gespaltene Meinungen. Es handelt sich um eine Erotikplattform, auf der freizügiger und sogar pornografischer Inhalt zu sehen ist. Die britische Seite findet auch bei einigen Promis sehr großen Anklang — Charlie Sheens (58) Tochter Sami veröffentlicht auf der Plattform ihren Content. Doch einer kann den Hype nicht verstehen: Chris Broy (34) findet OnlyFans unnötig.

Ein User fragte den 34-Jährigen via Instagram, warum er denn kein OnlyFans habe. Chris' Antwort lautet: "Wieso sollte ich? Ich habe es finanziell nicht nötig..." Für den einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmer diene das Ganze nur dem Zweck des Geldverdienens, was für ihn absolut nicht infrage käme: "[Einen] anderen Sinn dahinter sehe ich nicht", ergänzt Chris zum Schluss.

Diese Ansicht teilt auch Two and a half Men-Star Charlie. Er könne es nicht verstehen, wieso seine Tochter auf der Plattform aktiv sei. "Als sie das erste Mal OnlyFans machte, war er nicht glücklich", plauderte seine Ex Denise Richards (52) im Podcast "Just B" aus.

Chris Broy, Reality-TV-Star

Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Charlie Sheen im Juni 2018

