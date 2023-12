Mariah Carey verrät: Das ist ihr Lieblings-Weihnachtssong!

Sie gilt als Königin der Weihnachtszeit! Mit "All I Want For Christmas Is You" lieferte Mariah Carey (54) einen der größten Weihnachtshits überhaupt. Bei vielen Menschen darf das Lied in keiner Weihnachtsplaylist fehlen. Doch welche Musik hört die Sängerin selbst gerne, um sich auf die Feiertage einzustimmen? Mariah verrät nun, welcher ihr absoluter Lieblings-Weihnachtssong ist – und es ist nicht ihr eigener!

In der "Jennifer Hudson Show" erklärt Mariah, dass sie von den Feiertagen "besessen" sei. Deshalb laufe bei ihr in dieser Jahreszeit nur die passende Weihnachtsmusik. Ihren Lieblingssong verrät die Musikerin auch direkt. "Mein absolutes Lieblings-Weihnachtslied ist die Nat King Coles Version von 'The Christmas Song'", erzählt sie. Zu dem Lied habe die 54-Jährige eine ganz besondere Verbindung. "Das war der Lieblingssong meiner Großmutter", erklärt sie.

In einem Interview mit Cosmopolitan UK hatte die zweifache Mutter erzählt, dass sie die Feiertage aus ihrer Kindheit eher traurig in Erinnerung hat. "Ich hatte eine dysfunktionale Familie. Ich wollte zu Weihnachten immer, dass es schön ist, aber sie haben es stets ruiniert", berichtete sie.

