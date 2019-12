Mariah Carey (49) bricht mit “All I Want For Christmas Is You” auch nach 25 Jahren noch alle Rekorde! Die Sängerin war zarte 24 Jahre alt, als sie den Song auf ihrem ersten Weihnachtsalbum “Merry Christmas” 1994 veröffentlichte. Das Lied entwickelte sich nicht nur zum weltweiten Hit. Es ist bis heute einer der beliebtesten Pop-Klassiker zum Fest. Das hat Mariah jetzt schriftlich. “All I Want For Christmas Is You” ist mit gleich drei neuen Weltrekorden im "Guinness-Buch der Rekorde" vertreten.

Der Song lässt der Konkurrenz einfach keine Chance. Der Weihnachtsklassiker wird in der Ausgabe 2020 der Weltrekord-Sammler als Festtagslied (Weihnachten/Neujahr) eines Solokünstlers mit der höchsten Platzierung in den “Billboard US Hot 100”-Charts gefeiert. Mit dem Kunststück gewann Mariah laut Guinness World Records eine Spitzenposition in der Hitparade. Außerdem war ihr Evergreen das meistgespielte Lied einer Künstlerin auf Spotify binnen 24 Stunden. Dafür sorgten mehr als 10,8 Millionen Aufrufe im Dezember 2018.

Den dritten Rekord erzielte sie mit der längsten Verweildauer eines Weihnachtslieds in den britischen Top-10-Singlecharts. Dort konnte sich “All I Want For Christmas Is You” geschlagene 20 Wochen halten. Mariah bekam die Urkunden auf der bereits weihnachtlich geschmückten Bühne während ihrer Show in Las Vegas überreicht und konnte so gleich mit dem Publikum feiern.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey, Musikerin

