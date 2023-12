Krise adé? Pietro Lombardi gratuliert Laura zum Geburtstag

Als wäre nie etwas gewesen! Seit Anfang Dezember machen hartnäckige Gerüchte die Runde, dass es zwischen Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) kriselt. Denn Das Paar folgt sich nicht mehr auf Social Media. Zusätzlich teilte die Beauty kryptische Zeilen und suchte das Gespräch mit der Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (27). Nun scheinen die beiden ihre Krise allerdings überwunden zu haben: Pietro gratuliert seiner Laura liebevoll zum Geburtstag!

Auf Instagram teilt die 28-Jährige einige Eindrücke von ihrem Geburtstag. Eine Glückwunschmeldung sollte ihren Fans dabei besonders ins Auge fallen – nämlich die von Pietro! In dem Video ist zu sehen, wie er und Laura eng umschlungen auf einer Hollywoodschaukel turteln – ein Küsschen auf den Mund inklusive. "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich", schreibt er und fügt der Gratulation mehrere rote Herz-Emojis hinzu. Die Mutter eines Sohnes repostet den Beitrag in ihrer Story und betont, dass sie ihn ebenfalls liebe.

Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber Bild, was der genaue Grund für ihre Differenzen gewesen sei. Angeblich gehe es um Pietros neuesten Song "Jede Nacht". Im Refrain singt der 31-Jährige: "Du bist weg und ich weiß genau, du hast mich eingetauscht. Weil du gerade bei ihm bist. Ich träume jede Nacht von dir, Nacht von dir. Wie du in mein'n Armen liegst." Laura soll wohl den Gedanken nicht ertragen haben, dass die Zeilen möglicherweise an seine Ex-Frau Sarah Engels (31) gerichtet sind.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Baby Leano im September 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi in Wien 2014

