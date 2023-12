Prinz William und Kate teilen neues Foto von ihren Kindern

Mit diesem Weihnachtsgruß haben die Royal-Fans sicherlich nicht gerechnet! Wie in jedem Jahr werfen sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie in Schale, um für die traditionelle Weihnachtskarte zu posieren – so auch Prinz William (41) und dessen Frau Prinzessin Kate (41): Gemeinsam mit ihren Kids George (10), Charlotte (8) und Louis (5) posierten sie lässig in Jeans und weißen Oberteilen für die Kamera. Doch damit nicht genug: William und Kate teilen ein weiteres Foto von ihren Kids!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Thronfolgers und seiner Frau dürfen sich die Follower nun an einer weiteren Aufnahme der Royal-Sprösslinge erfreuen: So sitzt das Geschwister-Trio auf einer Bank, während Charlotte strahlend ihre Arme um ihre Brüder legt. "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest – von unserer Familie für die eure!", heißt es zudem unter dem niedlichen Beitrag.

Die Fans sind von dem Schnappschuss ganz begeistert. "Prinzessin Charlotte hat die Jungs auf jeden Fall im Griff", witzelt ein Royal-Fan, während ein weiterer kommentiert: "Man merkt, dass Charlotte das Sagen hat. Es sind wunderschöne Kinder." Außerdem schreibt ein User freudig: "Was für ein schönes Bild und was für eine Überraschung! Vielen Dank!"

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

