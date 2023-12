Zweiter Platz! Wer sang als "The Masked Singer"-Lulatsch?

Es ist entschieden! In den vergangenen Wochen hatte The Masked Singer die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen in seinen Bann gezogen. Im großen Finale ging es am Samstagabend dann ums Ganze. Vier Stars traten gegeneinander an. In der letzten Runde duellierten sich der Lulatsch und die Eisprinzessin – und die Eisprinzessin gewann! Doch wer versteckte sich unter der Maske des zweitplatzierten Plüschtiers?

In der finalen Runde gaben sowohl der flauschige Riese als auch die frostige Schönheit noch einmal ihr Bestes und sangen ihren jeweiligen Lieblingssong der Staffel. Nachdem die kühle Prinzessin zum Sieger gekürt worden war, fiel zunächst die Maske des Lulatschs – darunter steckte tatsächlich wie zuvor schon vermutet Pasquale Aleardi (52)! Der Schauspieler zeigte sich stolz über seinen zweiten Platz.

In den vorherigen Runden hatten schon zwei andere Stars ihre Masken lüften müssen. Als erstes traf es den Troll – unter ihm versteckte sich die Musikerin Mieze Katz (44). Anschließend ging es auch dem Mustang an den Kragen. Und nachdem der schwarze Pferdekopf gewichen war, kam Hendrik Duryn (56) zum Vorschein.

Anzeige

Getty Images Pasquale Aleardi im April 2022

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

Getty Images Hendrik Duryn bei der RTL-Programmpräsentation 2016

Anzeige

Wie fandet ihr das Finale von "The Masked Singer"? Superspannend! Etwas enttäuschend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de