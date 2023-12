Sydney Sweeney verrät ganz privaten Erfolg in ihrer Karriere

Sie ist ein echter Familienmensch. Sydney Sweeney (26) war mit ihrer Rolle in der HBO-Serie Euphoria bekannt geworden. Seither spielte die Schauspielerin in zahlreichen Filmen mit und zählt zu den vielversprechendsten Jungstars in Hollywood. Im vergangenen Jahr konnte sie mit dem MTV Movie Award sogar ihre erste Auszeichnung absahnen. Doch das soll nicht der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere sein. Sydney verrät, dass eine ihrer wichtigsten Errungenschaften sehr viel persönlicher ist.

"Meine Urgroßmutter hatte ein wunderschönes Haus", erzählt die 26-Jährige in der "Kelly Clarkson Show". Das Haus habe später ihre Oma übernommen. Jedoch habe sie dieses irgendwann aufgrund finanzieller Probleme verkaufen müssen. Als Sydneys Karriere dann aber in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen hatte, änderte das so einiges für ihre Familie – vor allem in Sachen Geld. "Letztes Jahr habe ich [die Immobilienfirma] angerufen und gesagt, dass ich das Haus meiner Urgroßmutter zurückkaufen möchte", verrät der Serienstar daraufhin freudig. Seitdem wohnt Sydney regelrecht Tür an Tür mit ihren Liebsten: "Ich habe jetzt also meine Oma als Nachbarin."

Dass die US-Amerikanerin in ihrem Beruf immer hundert Prozent gibt, stellte sie erst kürzlich unter Beweis. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach sie über einen Vorfall während der Dreharbeiten ihres neuesten Films. Dort musste sie kurzzeitig mit einer Jägerspinne drehen. "Das Ding fing plötzlich an, mich zu beißen", erinnerte sich die Blondine.

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Action Press / Splash News Sydney Sweeney in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de