Während Filmszene: Sydney Sweeney dachte, sie muss sterben!

Das hätte auch nach hinten losgehen können! Sydney Sweeney (26) gehört aktuell zu den angesagtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Neben ihrer wohl bekanntesten Rolle in der Serie Euphoria wirkte die US-Amerikanerin schon in einigen weiteren Film- und Fernsehprojekten mit. Dabei lief in der Vergangenheit nicht immer alles glatt, wie sie jetzt verrät. Sydney hatte bei dem Dreh einer Filmszene sogar zeitweise Todesangst!

In der Sendung "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" spricht die 26-Jährige über den traumatischen Vorfall, der während der Dreharbeiten für den Film "Anyone But You" passierte. Für eine Szene musste Sydney mit einer Jägerspinne interagieren – die irgendwann ziemlich unruhig wurde. "Das Ding fing plötzlich an, mich zu beißen. Ich dachte nur: 'Das [Tier] ist giftig, ich werde sterben'", erinnert sie sich an den Schreckensmoment zurück.

Erst Mitte Dezember feierte "Anyone But You" Premiere. Gemeinsam mit ihrem Co-Star Glen Powell (35) posierte Sydney für einige Fotos auf dem roten Teppich. Dabei legte sie in einem transparenten Kleid mit silberfarbenen Pailletten einen echten Wow-Auftritt hin.

