Weihnachtliches Duo: Kylie Jenner und Stormi in Glitzerlooks

Was für ein süßer Mama-Tochter-Look! Der Kardashian-Jenner-Clan schmeißt jedes Jahr eine luxuriöse Weihnachtsfeier für ihre Familie und Freunde. Bei dem pompösen Event wird an nichts gespart: Neben aufwendiger Dekoration gibt es ein großes Festessen, Drinks, viele Geschenke und Musik-Acts. Dafür werfen sich auch alle Gäste immer besonders in Schale – nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kids. Kylie Jenner (26) und ihre kleine Tochter Stormi (5) strahlten bei der diesjährigen X-Mas-Sause sogar in coolen Partner-Outfits!

In ihrer Instagram-Story gibt die Unternehmerin einen Einblick hinter die Kulissen der Party, die dieses Mal in Kim Kardashians (43) Villa stattfand. Vor einem Spiegel posierend, präsentiert Kylie ihr bodenlanges Abendkleid, das komplett mit goldenen Pailletten besetzt ist, ihre Tochter Stormi trägt ein Kleidchen aus demselben Stoff, mit weitem Rock und Puffärmeln. Die Kleine scheint sehr stolz auf ihren Look zu sein: Hinter ihrer Mama dreht sie sich im Kreis und zeigt, wie ihr Kleid schimmert. Wie die 26-Jährige erklärt, wurde das Outfit auch extra für die Fünfjährige von Dolce & Gabbana maßangefertigt.

Ob wohl Kylies neuer Freund Timothée Chalamet (27) auch bei der Weihnachtsfeier war? Immerhin sollen die beiden mittlerweile schon zusammenwohnen! "Wenn er in Los Angeles ist, wohnt Timothée bei Kylie. [...] Sie mögen die Idee, die gleiche Heimatbasis zu haben – es ist der beste Weg, sich trotz ihrer vollen Terminkalender zu sehen", hatte ein Insider kürzlich gegenüber People verraten.

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner und Stormi Webster im Mai 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de