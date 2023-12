Wohnt Timothée Chalamet etwa schon in Kylie Jenners Villa?

Die beiden scheinen ihre Beziehung schon auf das nächste Level zu bringen! Schon Anfang des Jahres war gemunkelt worden, ob etwas zwischen Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) läuft. Im September bestätigten der Realitystar und der Wonka-Darsteller ihre Liebe dann mit einer öffentlichen Knutscherei bei einem Beyoncé-Konzert. Seitdem zeigen sie immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Und es wird wohl auch schon richtig ernst bei ihnen: Timothée zieht offenbar aktuell bei Kylie ein!

Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine ausplaudert, soll der 27-Jährige in den vergangenen Wochen nach und nach seine Habseligkeiten in die 36 Millionen US-Dollar teure Villa seiner Partnerin gebracht haben. "Wenn er in Los Angeles ist, wohnt Timothée bei Kylie. [...] Sie mögen die Idee, die gleiche Heimatbasis zu haben – es ist der beste Weg, sich trotz ihrer vollen Terminkalender zu sehen", erklärt die Quelle. Das will das Paar aber anscheinend noch nicht an die große Glocke hängen: "Sie [Kylie] ist so privat, dass ihre Schwestern noch nicht einmal etwas davon wissen!"

Auch Kylies Kinder Stormi und Aire durften den neuen Freund ihrer Mama wohl schon kennenlernen – und die drei scheinen sich prächtig zu verstehen. "Er ist großartig zu ihnen. Sie haben sich ihm ziemlich angenähert, weil er immer im Haus ist und bei ihnen übernachtet", verriet ein weiterer Promi-Kenner gegenüber dem Medium.

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Wonka"-Premiere im Dezember 2023 in Paris

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

