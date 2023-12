Wurden Lea Michele und Cory für die "Glee"-Quote benutzt?

Es kommen pikante Details ans Licht! Lea Michele (37) und Cory Monteith (✝31) hatten sich am Set der Serie Glee kennen und lieben gelernt. 2012 machten sie ihre Beziehung öffentlich – doch dann die tragischen News. Rund ein Jahr später starb der Kanadier überraschend. Noch heute gedenkt die Sängerin dem Verstorbenen. Ihre Ex-Kollegen packen nun Überraschendes über die gemeinsame Zeit am Set aus: Wurden Lea und Cory für eine gute Einschaltquote benutzt?

"Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre mit wirklich guten Einschaltquoten hinter uns und es war das erste Mal, dass die Einschaltquoten deutlich zurückgingen", offenbart Kevin McHale (35), der Artie Abrams gespielt hatte, in seinem Podcast "Showmance". Deshalb hatte er sich damals etwas überlegt: Die Chemie zwischen Lea und Cory war wohl nicht zu übersehen. Am Set hatte Kevin also ein Bild von seinem Co-Star Jenna Ushkowitz (37) gemacht – im Hintergrund turtelten Cory und Lea. Damals war ihre Liebe noch geheim.

Das besagte Pic postete er auf Social Media, bis ein paar Leute die pikante Szene entdeckten. "Und dann löschte ich es, als ob ich etwas falsch gemacht hätte. Denn die Absicht war, Gerüchte in die Welt zu setzen, dass Cory und Lea zusammen sind", führt Kevin aus. Lea und Cory wurden laut ihm in den Plan eingeweiht. Die beiden weihten aber wiederum Kevin nicht ein, dass sie tatsächlich schon ein Paar gewesen sind. Das hatten alle erst im Nachhinein erfahren.

Getty Images Kevin McHale und Jenna Ushkowitz, "Glee"-Stars

Getty Images Lea Michele und Cory Monteith im Jahr 2010

Getty Images Kevin McHale, Schauspieler

