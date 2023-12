An Weihnachten ganz brav: Prinz Louis war ein kleiner Engel!

So brav! Die royale Familie besucht immer am 25. Dezember den traditionellen Gottesdienst. Auf dem Spaziergang zur Kirche in Sandringham versammeln sich jedes Jahr Tausende Schaulustige, um einen Blick auf die Royals zu erhaschen. Gestern wurden die Beobachter von Prinz Louis (5) überrascht: Der Fünfjährige hat schon häufiger seine freche Seite gezeigt. Dieses Mal sorgte Louis für einen niedlichen Moment!

Das Nesthäkchen der Familie lief an der Hand seines Vaters Prinz William (41). An seiner anderen Hand hielt er ein blondes Mädchen. Bei der Kleinen handelt es sich um seine Cousine Mia Tindall (9). Die beiden strahlten über das ganze Gesicht, als die Schaulustigen ihnen auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst zuwinkten. Sie schienen den Spaziergang sehr zu genießen.

Prinzessin Kate (41) zog in einem königsblauen Mantel alle Blicke auf sich. Sie lief Hand in Hand mit ihrer Tochter. Charlotte (8) trug einen tannengrünen Mantel, der eine ähnliche Farbe wie der ihrer Mutter aus dem vergangenen Jahr hatte. Da bei den Royals wenig dem Zufall überlassen wird, könnte dies eine Hommage an Kate sein.

Getty Images Die britischen Royals am 25. Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William, Prinz Louis und Mia Tindall

Getty Images Prinzessin Kate und Charlotte am 25. Dezember 2023

