Weihnachtswunder? Oliver Pocher bringt Ex Amira zum Lächeln!

Wer hätte das gedacht? Eigentlich hatten sich Amira (31) und Oliver Pocher (45) im Guten getrennt. Doch dann brach der Rosenkrieg aus: Der Komiker unterstellte der Moderatorin nämlich eine Affäre mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39). Seit Wochen schießt der gebürtige Hannoveraner gegen die Mutter seiner Kinder – doch jetzt scheint sich die Lage zu beruhigen. Nach einem klärenden Gespräch können Amira und Olli sogar wieder zusammen lachen!

In seiner Instagram-Story teilt der Blondschopf einen ganz besonderen Moment. Zum Weihnachtsfest gab es einen FaceTime-Anruf bei dem Ex-Paar und ein Screenshot zeigt: Amira und Olli strahlen bis über beide Ohren. "Für mich einer der schönsten Momente dieses Weihnachten... Amira nochmal zum Lachen zu bringen", verfasst der 45-Jährige ziemlich versöhnliche Worte dazu. Zoff und Vorwürfe scheinen passé.

Fürs gemeinsame Weihnachtsfest hat die Harmonie aber anscheinend nicht gereicht. Denn Olli feiert Weihnachten in Florida bei seiner anderen Ex Sandy Meyer-Wölden (40), mit der er sich blendend versteht. Laut Bild habe Amira den Vater ihrer Kinder eingeladen, in Köln zusammen zu feiern. Doch der TV-Star habe angeblich möglichen Auseinandersetzungen ausweichen wollen. Mit Sandy scheint er eine gute Zeit zu haben, wie einige Pics im Netz zeigen.

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

