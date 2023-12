Priyanka Chopra genießt Kuschel-Session mit Tochter Malti

Sie genießt das Mama-Dasein. Priyanka Chopra (41) und Nick Jonas (31) gaben sich im Jahr 2018 das Jawort. Seither schwelgen die beiden im absoluten Liebesglück. Einzig die Geburt ihrer Tochter Malti Marie im Januar des vergangenen Jahres konnte ihre Beziehung noch perfekter machen. Während das Paar seinen Spross weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, kommt es immer mal wieder vor, dass sie einen Einblick in ihre kleine Familie gewähren. So wie auch jetzt wieder. Priyanka teilt einen zuckersüßen Mutter-Tochter-Moment.

"In letzter Zeit", schreibt die Schauspielerin zu einem Post, den sie auf ihrem Instagram-Profil teilt. In diesem lässt die 41-Jährige die vergangenen Tage mit einer seltenen Bilderreihe aus ihrem Privatleben Revue passieren. Auf einem Schnappschuss kuschelt Priyanka ihr Töchterchen fest an sich, während beide im legeren Look mit Cap um die Wette grinsen. Ein anderes Bild zeigt den Spross der beiden Stars beim Schaukeln – schüchtern und mit windzerzaustem Haar blickt die Kleine darauf in die Kamera.

Es es kaum zu leugnen, dass Malti der ganze Stolz von Nick und Priyanka ist. Vor wenigen Wochen plauderte der "Jealous"-Interpret in dem Podcast "Read The Room" aus dem Nähkästchen – und kam dabei aus dem Schwärmen von seiner Tochter gar nicht mehr raus. "Ihr Sinn für Humor und ihre Fähigkeit, über Situationen zu lachen, und ihre schelmische Art sind großartig", verriet der Musiker.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti Marie

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas' Tochter Malti Marie

Instagram / priyankachopra Nick Jonas mit seiner Tochter Malti

