Rihanna ist von Zweifachpapa A$AP Rocky total angeturnt!

Die Paparolle steht ihm richtig gut! Rihanna (35) und A$AP Rocky (35) sind stolze Eltern von zwei Jungs: Ihr erster Sohn RZA hatte im Mai 2022 das Licht der Welt erblickt. Nur etwas mehr als ein Jahr später bekam er mit dem kleinen Riot Rose ein Brüderchen. Die Musiker wünschen sich sogar noch weiteren Nachwuchs. Das dürfte vor allem die "Only Girl"-Interpretin freuen: Rihanna ist total angeturnt von A$AP als Papa.

"Ich liebe ihn anders als Vater. Das ist großartig, es macht mich an", schwärmt die 35-Jährige gegenüber Page Six. Die Elternschaft habe beide in ihrer Beziehung noch näher zusammengebracht: "Er ist eine Führungspersönlichkeit, ein großartiger, geduldiger Liebhaber. Und unsere Kinder sind besessen von ihm."

Offenbar geht auch die Sängerin so richtig in ihrer Rolle als Mama auf. Ein Insider verriet nämlich gegenüber Us Weekly: "Rihanna liebt ihre Jungs, aber sie würde trotzdem gerne eines Tages ein Mädchen haben." Laut des Promi-Experten habe die "Diamonds"-Interpretin sowieso schon immer von vielen eigenen Kindern geträumt.

Getty Images Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Getty Images Rihanna, Sängerin

