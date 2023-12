Umut und Emma sind nach "Temptation Island V.I.P." ein Paar!

Er geht aufs Ganze. Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) stellten sich in der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel dem ultimativen Treuetest – allerdings ohne Erfolg. Der einstige Bachelorette-Kandidat ging seiner Freundin vor laufender Kamera mit der Verführerin Emma Fernlund fremd. Nun stand endlich das große Wiedersehen an. Und dort verraten Umut und Emma, wie es für sie nach den Dreharbeiten weiterging!

Nach den zwei Wochen auf der Insel der Verführung steht der 26-Jährige Rede und Antwort. Als Moderatorin Lola Weippert (27) ihn und Emma fragt, was nach der Show passiert sei, fängt die Blondine an zu grinsen: "Fakt ist [...], dass wir jetzt glücklich miteinander sind und das ist das, was zählt." Doch kann sie Umut vertrauen, nach allem, was vorgefallen ist? "Er hat mir bis jetzt keinen Grund und Anlass gegeben, dass ich mir Sorgen machen müsste", betont sie glücklich.

Beim finalen Lagerfeuer hatte Umut keinerlei Einsicht gezeigt. Im Gegenteil: Er schob seiner Jana-Maria die Schuld in die Schuhe und war auch Lola gegenüber ziemlich schnippisch. Nach der Ausstrahlung überkamen ihn dann allerdings doch die Schuldgefühle. "Das Verhalten, das ich beim finalen Lagerfeuer an den Tag gelegt habe, war so nicht richtig, war so nicht in Ordnung von mir", erklärte er in einer Instagram-Story.

Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de