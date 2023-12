Umut gibt zu: "Temptation Island"-Lagerfeuer war daneben!

Umut Tekin (26) zeigt endlich etwas Einsicht! Bei Temptation Island V.I.P. wollte er seiner Freundin Jana-Maria Herz (31) beweisen, dass er ihr treu ist – scheiterte aber kläglich und betrog sie mit Emma Fernlund. Beim finalen Lagerfeuer zeigte er keinerlei Einsicht wegen seines Fehlverhaltens. Im Gegenteil, er schob seiner Partnerin die Schuld in die Schuhe und verhielt sich auch gegenüber Moderatorin Lola Weippert (27) frech. Jetzt äußert Umut sich endlich mal dazu.

Viele Antworten gibt der ehemalige Bachelorette-Kandidat den neugierigen Zuschauern nicht – alles werde im großen Wiedersehen geklärt. "Das Verhalten, das ich beim finalen Lagerfeuer an den Tag gelegt habe, war so nicht richtig, war so nicht in Ordnung von mir", meint Umut allerdings auf Instagram mit nüchternem Blick – und zeigt so wenigstens etwas Einsicht.

Im Promiflash-Interview räumte Umut bereits ein, trotz seiner Beziehung starke Gefühle für die Verführerin entwickelt zu haben – und seine Partnerin während der Show quasi vergessen zu haben. "Das Date mit Emma war sehr schön und hat mich vergessen lassen, in welcher Situation ich gerade bin. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gefühle zu Emma sehr stark", gestand er.

Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Umut Tekin und Emma Fernlund

Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

